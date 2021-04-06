Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня

Министерством образования принято постановление от 19 марта «О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2021 году». Документом определен график проведения (ЦТ): 16 июня — белорусский язык, 18 и 19 июня — русский язык, 21 июня — обществоведение, 23 и 24 июня — математика, 26 июня — биология, 28 июня — иностранный язык, 30 июня — химия, 2 июля — физика, 4 июля — история Беларуси, 6 июля — география, 8 июля — всемирная история. Определены также резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля — по белорусскому и русскому языкам, 14 и 18 июля — по остальным предметам. Документом установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для его прохождения. Таких учреждений в Гомельской области 6, среди них и Мозырский педуниверситет. Постановлением определено: время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования — с 9.00 до 19.00. Сроки регистрации со 2 по 9 июля. Время начала ЦТ в основные и резервные дни — 11.00.