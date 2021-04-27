В Мозырском районе утонул 72-летний мужчина

19 апреля 72-летний мозырянин ушел из дома и пропал. Предварительно, мужчина собирался на рыбалку в деревню Верхний Млынок. Пенсионер не выходил на связь. Его искали и милиционеры, и МЧС, и военнослужащие, и волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран». Вначале обнаружили вещи пропавшего, а 26 апреля и его самого. Тело всплыло на поверхность одного из затонов Припяти. На данный момент следователи проводят проверку. Известно, что пенсионер страдал рядом хронических заболеваний.