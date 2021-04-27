С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Мозырском районе утонул 72-летний мужчина

27 апреля 2021, 18:55

19 апреля 72-летний мозырянин ушел из дома и пропал. Предварительно, мужчина собирался на рыбалку в деревню Верхний Млынок. Пенсионер не выходил на связь. Его искали и милиционеры, и МЧС, и военнослужащие, и волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран». Вначале обнаружили вещи пропавшего, а 26 апреля и его самого. Тело всплыло на поверхность одного из затонов Припяти. На данный момент следователи проводят проверку. Известно, что пенсионер страдал рядом хронических заболеваний.

Комментарии запрещены
«
»