В Мозырском районе продолжается кампания по вакцинации населения против COVID-19. Первый компонент «Спутника» уже получили 3200 человек. Еще 330 были привиты китайской вакциной.

Вакцинация от COVID-19 в Мозырском районе набирает обороты: сегодня у процедурного кабинета можно наблюдать очереди горожан, которые приняли важное решение – сделать прививку от коронавируса и, тем самым, внести значительный вклад в формирование коллективного иммунитета. Мотивация у мозырян разная, но есть общий посыл – забота о себе и своих близких.

Первый компонент «Спутника V» получили уже 3200 жителей региона. Из них 1930 возвращались в поликлинику ровно через 21 день за вторым уколом. Еще 330 человек привиты китайским «Синофармом». Кампания по вакцинации в Мозыре стартовала три месяца назад: в конце января-феврале процедуру проходили медики, педагоги, соцработники. Затем приглашали работников торговли, сфер транспорта и услуг. Сейчас прививки делают остальным мозырянам, не желающим пополнять списки заболевших.

Ограничение для прививающихся одно – плохое самочувствие или хроническое заболевание в стадии обострения. Перед посещением

900 «свежих» доз вакцины, поступивших в район, — отечественного розлива. Вакцина белорусского производства идентична по составу российской, те же и условия хранения. Разница только в надписи на обороте упаковки – Минск, «Белмедпрепараты». Записаться на вакцинацию, по-прежнему, можно по телефону городских поликлиник или районных амбулаторий, или при личном обращении в регистратуру.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ