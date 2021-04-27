Нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ, после чего прыгнул в реку

24 апреля примерно в 22:35 сотрудники ГАИ УВД Гомельского облисполкома несли службу в Мозыре по ул. «17 сентября». Их внимание привлек автомобиль «Форд», водитель которого в темное время суток двигался на большой скорости с выключенным светом фар. Требование об остановке проигнорировал и продолжил движение в направлении площади Ленина. Началось преследование! Большая скорость привела к тому, что водитель потерял контроль над управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень и остановился. Однако на этом история не закончилась. Мужчина побежал в сторону городского парка, а после прыгнул в реку и поплыл. Госавтоинспектор поплыл за ним. Нарушитель стал тонуть, милиционер схватил его за одежду и вытянул из воды. Водителем оказался 27-летний житель Речицкого района. По внешним признакам, он находился в алкогольном опьянении, однако от медосвидетельствования отказался. Также молодой человек не имеет водительского удостоверения. В отношении него составлено 4 административных материала, автомобиль «Форд» доставлен на охраняемую стоянку.