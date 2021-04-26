В минувшую субботу мозыряне вновь приняли участие в мероприятии по наведению порядка

Областной, республиканский, а сейчас и районный субботник. Апрель 2021 года войдет в мозырскую историю как месячник по наведению порядка. После нынешнего мероприятия преобразились сразу несколько объектов – городской парк, склон на Кирова и Курган Славы. Несмотря на солнце, погода в этот день была довольно прохладной. Но коллективный труд на свежем воздухе сближает и согревает. Марафет после зимы просто необходим. Мусор, сухие ветви, листва – все это придавало некоторую не ухоженность. Понятно, что за чистоту отвечают определенные люди – работники коммунального хозяйства, однако свою лепту внесли и мозыряне. Представители администрации, отделов райисполкома, волонтеры общественных объединений и организаций. Вскоре мозыряне будут праздновать День Победы. Курган Славы – стратегический объект, к нему самое пристальное внимание и, конечно, забота. Основные праздничные мероприятия пройдут именно здесь. Наведение порядка на священном для горожан месте – это не разовая акция. В эту субботу мозыряне снова соберутся вместе. Не для того, чтобы поработать, а для того, чтобы отдохнуть – в теплой, а синоптики это обещают, и яркой атмосфере отпраздновать Первомай.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ