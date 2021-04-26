Памятный митинг. 26 апреля 1986 года. 35 лет назад случилась самая большая катастрофа в истории атомной энергетики

В этом году исполнилось 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Сотни мозырян собрались сегодня возле памятного знака «Жертвам Чернобыля». Этой традиции уже много лет. Митинг начался с воя пожарных сирен, будоражащих память и чувства.

26 апреля 1986 года – дата, которая внесла и продолжает вносить коррективы в обыденную жизнь мозырян. Разбушевавшийся мирный атом в одночасье отравил жизнь многих поколений белорусов. Сотни населенных пунктов превратились в призраки. Мозырь тоже едва не оказался в радиусе смерти. Чернобыльцы… Сегодня это слово применяют не к жителям города, которого нет, а к людям, которые первыми ощутили на себе смертельное дыхание реактора, ликвидаторам. Многие из них погибли, многие поплатились здоровьем. Именно благодаря этим людям удалось избежать еще более страшных последствий катастрофы.

Мирный атом оказался страшнее эпидемий и природных катаклизмов. Его удалось обуздать только благодаря самопожертвованию и человечности.

К памятному знаку «Жертвам Чернобыля» возложили цветы, от Мозырского райисполкома, Совета депутатов, Горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и жителей Мозыря. Сотни красных гвоздик за несколько минут усыпали монумент. Чернобыльская авария признана крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой, которая изменила жизнь тысяч белорусов. Невидимый враг продолжает подтачивать здоровье людей. Время преподносит новые вызовы, которые тоже меняют мир. Тем не менее, жизнь продолжается…

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ