Работа Каменского сельского Совета – в центре внимания руководства района

Практика работы Каменского сельского совета снова в центре внимания руководства района. На базе совета прошел семинар-практикум, посвященный вопросам жизнеобеспечения населения Мозырщины. Его участники – представители различных организаций и предприятий, члены исполнительного комитета, молодежного парламента, председатели сельских советов района. Каменский сельский Совет объединяет 12 населенных пунктов, в которых проживает чуть более 2 тысяч человек. За последнее время проведена большая работа по благоустройству населенных пунктов сельсовета, в которой активное участие принимали все организации и учреждения, расположенные на территории сельсовета. Центральные улицы деревень и поселком пестрят нарядными домиками и ярко выкрашенными заборами. Надо отметить, что в надлежащем виде улиц сельских населенных пунктов, в том числе, немалая заслуга самих жителей. Задача властей – сделать жизнь на селе комфортной. Участники семинара посетили важные социальные объекты. Первая остановка в поселке Сосновый. Первым двери распахнул ясли-сад. Здесь работает две группы, обучается 23 малыша. Воспитанники подготовили для гостей небольшое представление.

Неподалеку от сада местный ФАП. Медицинское обслуживание в нем получают 710 жителей сельсовета. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Лядвик рассказала, как работают медики в условиях пандемии и как часто обращаются за медицинской помощью местные жители. Аэропорт в Бокове стал следующим в череде посещений. Мозырское отделение Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «Авиация» Министерства по чрезвычайным ситуациям осуществляет наблюдение за лесами Гомельщины. Здесь работает 30 человек, 3 из которых – летчики. На вооружении самолет АН-2 и вертолет МИ-2. Кстати, кроме непосредственного наблюдения за лесами и помощи в тушении пожаров, оказывают здесь и платные услуги. Например, часовой полет на вертолете будет стоить тысячу рублей. Одновременно в кабине может находится до 7 человек. В агрогородке Мелешковичи участники семинара посетили Молочно-товарный комплекс КСУП «Мозырская овощная фабрика». А так же побывали в комплексном приемном пункте, где жителям оказывают бытовые услуги. В Мелешковичской школе-детском саду гостям оказали радушный прием. Среди социальных объектов, которые посетили участники семинара –

отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста. На сегодняшний день здесь постоянно проживает 12 человек. Территория благоустраивается, улучшаются условия пребывания.

Культурная жизнь села сконцентрирована в местном клубе. На небольшой выставке – примеры работ юных мастеров.

Каменский сельский Совет был признан лучшим в Гомельской области по решению вопросов жизнеобеспечения населения. Проблемные, конечно, есть, но все решается в рабочем порядке. Так сразу в нескольких населенных пунктах сельсовета снят с повестки вопрос качества питьевой воды. А деревни Великий Боков и Каменка в ближайшем будущем будут подключены к центральному водоснабжению. В агрогородке Каменка участники семинара возложили цветы к памятнику погибшим в годы войны жителям. Посетили делегаты и Каменскую сельскую школу. Ребята и педагоги продемонстрировали, как ведется работа по экологическому воспитанию. В плане посещений также объекты торговли. Здесь внимание на ассортимент товаров, их доступность и качество. Все увиденное обсудили на пленарном заседании. На нем также подробно остановились на вопросах социального обслуживания, общественной безопасности, вовлечения в хозоборот неиспользуемых земель, практики взаимодействия сельских советов с районными властями.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ