ОАО «Мозырьсоль» с новым руководителем. Генеральным директором второго по величине предприятия района назначен Владимир Дворник

«Мозырьсоль» с новым руководителем. На информационной встрече с главой концерна «Белгоспищепром» Анатолием Бубеном было озвучено имя – генеральным директором второго по величине предприятия района назначен Владимир Дворник. И хотя в особом представлении Владимир Андреевич не нуждается, его послужной список хорошо знаком каждому мозырянину, было сказано немало теплых слов, и как о руководителе, и как о человеке.