В ближайшие дни будет наблюдаться повышение уровня воды в Припяти. До опасного уровня пока далеко

По состоянию на 15 апреля на большинстве рек страны наблюдается спад уровней воды. На сегодняшний день в Припяти в районе Мозыря вода находится на пойме. На 15 апреля уровень воды в реке по данным гидропоста Мозырь составляет 384 cм. над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 1 см. В ближайшие дни выпадение осадков обусловит повышение уровня воды. Опасным считаются 500 см. По данным архива Белгидромета минимальный уровень воды на 15 апреля составлял 102 см., это было в 2020 г. Максимальный уровень – 537 см. был в 2013 г. Абсолютный минимум по данным архива составлял -21 см. Это было 12 сентября 2015 года. Абсолютного максимума уровень достигал в 2012-ом, тогда вода поднялась на 723 см.