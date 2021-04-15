Акция «Чистый водоем» пройдет с 16 по 24 апреля

Белорусское общество охотников и рыболовов обращается к гражданам за помощью в подготовке рек и озер к летнему сезону.Белорусское общество охотников и рыболовов объявляет традиционную весеннюю акцию «Чистый водоем». Она пройдет с 16 по 24 апреля. Поучаствовать приглашают всех желающих. Чтобы стать участником, нужно обратиться в районную организацию «БООР» по месту жительства. Волонтерам расскажут, когда и где в ближайшее время будут убираться, обещают выдать все, что понадобится для сбора прибрежного мусора: мусорные пакеты, перчатки, а также помогут с вывозом прибрежного мусора. Акцию проводят накануне открытия сезона активного отдыха на природе. Впервые ее провели в 2014 году. За семь лет к ней присоединились более 30 тысяч человек, вместе они собрали и вывезли на полигоны около 6 тысяч кубометров мусора. «Мозырская районная организационная структура» Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» находится по адресу: б Страконицкий дом 24, корпус 1. Узнать о проведении акции можно по городскому номеру телефона: 22-48-02.