Когда отключат отопление?

Отопительный сезон подходит к концу. В первую очередь отопление начнут отключать в административных зданиях и учреждениях. Когда же похолодает в квартирах?

Отопительный сезон подходит к концу. Столбик термометра уже уверенно держится на плюсовых отметках. Ночные температуры не опускаются ниже +5, дневные уверено достигаю +10 и выше. Отключение тепла в жилом фонде согласно требованиям, производится обычно после того, как средняя температура продержится на уровне 8 градусов в течение 3 дней. Либо с учетом прогнозируемого потепления. В Мозырском райжилкомхозе рассказали, что отопление в жилых домах пока отключать не будут. Остынут батареи в начале следующей недели.