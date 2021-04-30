Смотровая комиссия работала в пятом микрорайоне

Четверг – день работы городских смотровых комиссий. Они работают на базе всех ЖЭУ. Съемочная группа Телеканала вместе с членами смотровой комиссии посетила несколько адресов в микрорайоне №5. Как обычно, внимание направили на уязвимые категории граждан и, наоборот, на тех, кто сам может быть угрозой для окружающих.

Смотровые комиссии работают в городе уже много лет. Каждую неделю представители различных служб, среди которых коммунальники, социальные работники, медики, спасатели, участковые инспекторы, посещают несколько десятков адресов. В ведении ЖЭУ-3 – улицы Котловца, Ульяновская, бульвары Дружбы и Страконицкий, а также район деревни Бобры.

Проверить, проводку, сантехнику, измерить давление, узнать, нет ли каких-то жалоб или просьб, проконтролировать наличие и работоспособность пожарных извещателей. Мерам безопасности – внимание всегда особое. В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода Министерством по ЧС в республике была организована профилактическая акция «За безопасность вместе». Внимание не только к частным домовладельцам, но и к жильцам многоквартирных домов. Некоторым категориям бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Множество вопросов смотровыми комиссиями решается прямо на месте, некоторые берутся на контроль. Работа смотровых продолжится буквально на следующей неделе.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ