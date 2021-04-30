Птицефабрика «Зари». Более пяти миллионов штук куриных яиц в месяц!

Православные христиане готовятся встретить Светлое Воскресение Христово. По традиции, накануне будут освящать праздничную трапезу: крашеные яйца и куличи. В фирменной торговой сети «Дары от Зари» уже сегодня готовы к наплыву покупателей.

Куриные яйца – универсальная и вкусная пища. Так что птицефабрику совхоз-комбината «Заря» можно смело назвать считать фабрикой по производству вкусной пищи. Шесть птичников. 252 тысячи взрослых кур. 5 миллионов 240 тысяч штук куриных яиц! И это только результаты одного месяца, апреля. 55 процентов этой внушительной цифры реализуется через фирменную торговлю «Зари». Птицеводство, что яичное, что бройлерное, — дело, требующее математической точности. Казалось бы, что проще. Курица снесла яйцо, его взяли, помыли, рассортировали, упаковали и отправили в магазин. В целом да, но практически за каждым пунктом стоят сложные расчеты. Цыплят покупают в Гомеле. Доращивают. Молодой считается птица возрастом до 100 дней, после цыпленок официально переходит во взрослую категорию, где и остается до преклонных по фабричным меркам 80 недель. Яйца курица несет, начиная с 140 дня жизни. Сначала мелкие, потом крупнее и крупнее, до отборных. Через 1,5 года яйценоскость значительно снижается, что для деревни, где куры и так несутся раз в два-три дня, некритично, а вот для фабрики, где все построено таким образом, чтобы каждая несушка давала по яйцу в день, да. А еще птицам разрабатывают специальный рацион кормления. От него зависит качество желтка, толщина и прочность скорлупы, здоровье птицы. В меню несушек – только качественные продукты и строго по расписанию. Курицам создают практически санаторные условия. Поела, поспала, снесла яйцо, поела, поспала. Только так живой автомат по производству яйца не будет давать сбоев. А вот за конечным продуктом – особый контроль. Причем не от одной инстанции. Транспортная лента и сортировочный цех. Первая сортировка визуальная. Отбирается надколотое, треснувшее яйцо. После за дело принимается электроника. Прямо на конвейере яйцо взвешивается и скатывается в нужный отсек. Мелкие, средние, отборные. После все это съедается на завтраки, обеды, ужины. Превращается в кремы, соусы, добавляется в тесто, в общем, яйца – это продукт повседневный и улетающий в огромных количествах. Особенно накануне светлого праздника Пасхи.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ