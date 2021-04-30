Куличи от «Смака». Красивые, невесомые, с румяной корочкой, приправленные добром и хорошим настроением

Смак – это что-то приятное, возбуждающее вкусовое ощущение. Так говорит толковый словарь. Мозыряне знают «Смак», это не только вкусно, но и красиво. Выпечка от «Смака» – это отдельная история. А в преддверье Пасхи прилавки магазинов «Смак» ломятся от разнообразных куличей собственного производства.

В кондитерском цеху работа кипит уже на протяжении 3 дней. Пятница и суббота выдадутся особенно жаркими. Вот подросшие куличи отправляют в духовой шкаф. За один раз в него помещается около 200 булок. Казалось бы, в кулинарии главное – соблюсти технологию. Но… пасхальный кулич – изделие особое. Кроме выверенного рецепта, его нужно приправить добром и хорошим настроением. Иначе, говорят, тесто может просто не подняться. Судя по невесомым булкам от «Смака», местные кулинары трудятся от души. Куличи как на подбор – красивые, невесомые, с румяной корочкой.

В этом году «Смак» существенно разнообразил ассортимент. Кроме традиционного кулича с изюмом и посыпкой, выпекают кулич с ореховой начинкой, с цукатами, а также творожный кулич. Украшены тоже по-разному: сахарной пудрой, посыпкой или помадкой.

Куличи выпекаются в четырех весовых категориях: 150, 200, 300 и 360 граммов. От этого зависит и цена. Она стартует от 1 рубля 20 копеек. Самый большой кулич обойдется в 2 рубля 69 копеек.

Кстати, прилавки пустеют моментально. Конечно, можно попытаться испечь пасхальную булку самостоятельно. Но если опыта маловато, лучше не рисковать, и довериться профессионалам «Смака». И тогда стол на светлый праздник украсит самый вкусный кулич.