Сегодня в Гомеле обновили областную Доску почета. Особо отмечен наш, Мозырский район

Руководители Мозырского, Житковичского, Чечерского районов и 45 предприятий, организаций и учреждений Гомельского региона получили свидетельства о занесении на областную Доску почета. Торжественная церемония чествования лучших по итогам работы в 2020 году прошла сегодня в Гомеле у флагштока. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что победители добились высоких результатов в своей деятельности. Особо отметил наш, Мозырский район. Промышленные объемы производства превысили 9,5 млрд. рублей. Аграрии обеспечили продукцию на 130 млн. В животноводстве –

рост по всем видам продукции. И здесь не обошлось без совхоза-комбината «Заря», чьи впечатляющие достижения из года в год находят отражение на стенде признания трудовых побед. Совхоз-комбинат Заря занесен на республиканскую доску почета. Среди победителей – «Мозырьгаз», Мозырский драматический театр, «Припятский Альянс».

Свидетельства о занесении на Доску почета области вручены победителям практически во всех сферах социально-экономической жизни региона – от сельского хозяйства до туристической индустрии. Музыкальные поздравления победителям адресовали творческие коллективы области. Подробно о церемонии награждения – в выпуске новостей в понедельник.