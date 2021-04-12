Смертельное ДТП произошло в Мозыре с участием мотоциклиста.

Первое смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, произошло в Мозыре 11 апреля. Примерно в 16.50 34-летний водитель Stels Outlander 150 ехал по ул. Портовой со стороны ул. Иваненко в направлении ул. В.Хоружей. Мужчина выбрал небезопасную скорость, из-за чего на закруглении дороги не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. К слову, водитель управлял двухколесным транспортным средством без мотошлема. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.