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Рубрика: Новости

Гомельской области стартовала профилактическая акция «Мотоциклист».

12 апреля 2021, 18:54

Ежегодно с наступлением тепла обостряется проблема травматизма мотоциклистов и их пассажиров. Несмотря на то, что в Гомельской области погода еще недостаточно теплая, уже сейчас на дорогах появилось значительное количество двухколесных механических транспортных средств. С начала 2021 года с участием мототранспорта произошло 6 ДТП, в которых 5 человек были травмированы и один погиб.12 апреля стартовала профилактическая акция «Мотоциклист». Главная ее цель — формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечение хулиганских действий со стороны мотоциклистов. Автомобилистам также не стоит забывать, что на дорогу выехал двухколесный механический транспорт.
Сотрудники ГАИ будут вести негласный и смешанный контроль за дорожным движением, в том числе с использованием служебного мототранспорта. Наряды ДПС будут максимально приближены к местам проведения развлекательных, спортивных, других массовых мероприятий для молодежи и мест отдыха граждан, особенно в вечернее и ночное время.

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