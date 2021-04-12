В деревне Провтюки Мозырского района в результате пожара погиб человек.

Сообщение о пожаре на пульт подразделения МЧС поступило седьмого апреля вечером в 18 часов 43 минуты. Горел деревянный жилой дом на улице Центральной в деревне Провтюки Мозырского района. В ходе разведки спасателями в комнате, которую не затронул пожар, на полу под мебелью, был обнаружен мужчина. Его оперативно вынесли на свежий воздух. До прибытия скорой медицинской помощи работники МЧС проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, к успеху они не привели. Приехавшие на вызов работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Им оказался пенсионер 1954 года рождения. В результате пожара повреждены стены и имущество в комнате. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваются две версии: нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем.