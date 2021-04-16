В городской библиотеке микрорайона «Молодежный» уже давно реализуется проект «Щедра талантами родная сторона». Очередное мероприятие – мастер- класс от Светланы Иванченко по валянию шерсти.

Валя́ние ше́рсти – особая техника рукоделия, в процессе которого создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Самый знаменитый миф о первом валяном ковре связывают с Ноевым ковчегом. Когда Ной вновь оказался на земле, обнаружилось, что овцы во время путешествия роняли шерсть и сваляли ее в ковер. Для мозырянки Светланы Иванченко валяние шерсти – это хобби, а еще – очередная творческая вершина, которую она покорила. Поделиться секретами мастерства со школьниками, а еще наглядно показать, рукоделие – это круто. Светлана Иванченко с творчеством по жизни. Рисование, бисероплетение, вязание, резьба по дереву. Постоянно в поиске. Это особенность всех созидательных людей. Кстати, Светлана полностью прорабатывает свой гардероб, покупные вещи переделывает под себя, а еще вяжет, дополняет кружевом. Увлечение началось с детства.

Информацию о творческих мозырянах аккумулирует отдел ремесел. Они же организуют мастер-классы, выставки. Ведь это народное достояние, своих героев город должен знать в лицо.

Мозырских ремесленников постоянно приглашают к участию в различного рода мероприятиях. Часто они проводятся именно для молодежи. Так сказать, преемственность поколений. Народное творчество уникально, и для него есть место в современном мире.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ