35 лет со дня Чернобыльской трагедии. Многие наши земляки участвовали в ликвидации аварии

В этом году исполняется 35 лет со дня Чернобыльской трагедии. Мозыряне не понаслышке знают об аварии на атомной электростанции, прочувствовали на себе и ее последствия. Многие наши земляки участвовали в ликвидации.

8 августа 1986 года. Эта дата навсегда отпечаталась в памяти Михаила Михайловича Бордика. Она разделила его жизнь на «до» и «после». В этот день он получил повестку – прибыть в военкомат. После того, как случилась авария на Чернобыльской АЭС, обычных людей из чистых мест одели в военную форму и направили на ликвидацию последствий – более 800 тысяч человек, включая 115 тысяч из Беларуси. Их поселили в палатки там, где до эвакуации проживало местное население. Чтобы прекратить выброс радиации, со всего СССР слетелись вертолеты для того, чтобы засыпать реактор песком, глиной, свинцом и другими материалами. Михаила Бордика, как военнообязанного, тоже отправили в 30-километровую зону от взорвавшегося реактора. Дома осталась молодая жена Тамара и маленький сын.

В то время еще никто не осознавал всю масштабность Чернобыльской трагедии, что ликвидация последствий растянется на десятилетия. Меры предосторожности были минимальные. 4 месяца Михаил Михайлович провел в 30 километровой зоне, далеко не мирный атом оставил отпечаток на всю жизнь.

Михаил и Тамара Бордик – оптимисты, всю жизнь вместе, и дома, и на работе. Познакомились в техникуме, поженились, вырастили двух сыновей. Тамара Ивановна по профессии портной, Михаил Михайлович закройщик, начинали карьеру в ателье, а после устроились на «Мозырьсоль». В сумме проработали 55 лет, Тамара Ивановна недавно ушла на пенсию. Михаила Михайлович продолжает трудиться. В этом году супруги Бордик отпразднуют рубиновую свадьбу – 40 лет как в браке. Красивую дату отметят в кругу самых близких и родных. И, конечно же, примут поздравления и от родного предприятия.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ