Массовая вакцинация от COVID-19 в Беларуси набирает обороты. Сегодня, 16 апреля, первым уколом «Спутника» местного производства привился глава Министерства здравоохранения. Во время недавнего визита в Калинковичи Дмитрий Пиневич отметил, эффективность борьбы с коронавирусом во многом зависит от добросовестного соблюдения населением противоэпидемиологических мер.

О начале третьей волны коронавируса в Беларуси заговорили на официальном уровне. В Министерстве здравоохранения отмечают постепенный, но заметный рост числа заболевших. Во время недавнего визита в Калинковичскую районную больницу глава Минздрава Дмитрий Пиневич подчеркнул, в борьбе с COVID-19 важная роль отводится уровню социальной ответственности граждан.

Медики утверждают: риск серьезных осложнений при заболевании снижает вакцинация. В мозырских поликлиниках уже ведется запись желающих прививаться. Пока речь идет о российском «Спутник V». В ближайшее время ожидается поставка в регионы этого же препарата, но разлитого на предприятии «Белмедпрепараты».

Кстати, утром 16 апреля первым уколом «Спутника» отечественного производства привились министр труда и соцзащиты и министр здравоохранения. Планируется, что в Беларуси вакцину будут выпускать партиями в 500 тысяч доз в месяц.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Олег Фицнер. ТКМ