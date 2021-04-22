Прямая линия с заместителем главного государственного санитарного врача Мозырского района Еленой Зайцевой

27 апреля 2021 года с 9 до 10 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с заместителем главного государственного санитарного врача Мозырского района Еленой Анатольевной Зайцевой. Позвонив в указанное время по телефону 25-38-97, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.