Мозырские коммунисты сегодня отметили 151-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина

Мозырские коммунисты сегодня отмечают 151-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Учитывая ограничения, связанные с коронавирусом, торжественное собрание не проводилось. К памятнику вождю пролетариата члены райкома Коммунистической партии Беларуси и представители БРСМ возложили цветы.

Сегодня коммунисты и их сторонники отмечают 151-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина. В Мозыре тоже возлагали цветы к памятнику вождю пролетариата. По традиции, в этот день на центральной городской площади собираются те, кто остается верен идеалам компартии. Учитывая ограничения, связанные с коронавирусом, встреча единомышленников прошла быстро.

Первый памятник Ленину появился в Мозыре в 1928 году. На месте, где сейчас расположена Доска почета. В годы войны монумент уничтожили немцы. А в 47-м году новый памятник Ленину установили напротив нынешнего здания райисполкома. Туда, где мы сегодня привыкли видеть вождя, памятник перенесли в середине семидесятых. При этом его реконструировали, добавив развевающееся знамя. Всего же на улицах Мозыря сегодня можно насчитать 8 памятников и бюстов Ленина.