По итогам 2020 года Мозырская спасательная станция признана лучшей в области. Среди критериев оценки работы станции – работа по профилактике, выполнение непосредственных обязанностей по оказанию помощи людям, техническая готовность станции и, конечно, профессионализм сотрудников, который ежегодно подтверждается аттестацией. К слову, минимальный стаж работы спасателя станции – 5 лет. Мозырские спасатели сегодня обживают новое здание и готовятся к непростому периоду. Традиционно именно лето для них самая напряженная пора года.

Андрей Емельяненко – водолаз, работает на спасательной станции уже 11 лет. Изначально привлекла романтика. Сегодня на его счету многие спасенные жизни. И заслуженная награда за личный вклад в обеспечении безопасности людей на водах.

Под контролем мозырских спасателей находится не только участок Припяти, но и более 200 водных объектов в районе. К началу купального сезона Мозырская спасательная станция готова. Лето для них – это еще один очередной, но очень ответственный экзамен на профессионализм.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ