28 апреля в Мозыре пройдет живое прослушивание белорусского X-Factor. Будущих звезд телешоу ждут в Городском Дворце культуры

В Мозыре пройдет прослушивание на самый масштабный мировой вокальный проект — X-Factor. Трансляция дневников отечественного аналога начнется в эфире канала «Беларусь-1» в сентябре. Финальные прямые эфиры покажут перед новогодними праздниками. Напомним, права на X-Factor Белтелерадиокомпания получила в прошлом году. Весной первые живые прослушивания состоялись в Гродно, Могилеве и Гомеле. В Мозыре дата мероприятие переносилось дважды, а потом все пришлось поставить на паузу из-за пандемии. И вот уже 28 апреля, в Городском Дворце культуры ждет поющих мозырян и жителей региона. Попробовать свои силы могут все желающие от 16 лет и старше. Организаторы также обещают прослушать и отсмотреть все поступившие заявки. Начало живых прослушиваний в 12.00.