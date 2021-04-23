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Рубрика: Новости

Прием граждан 28 апреля проведет Олег Слинько – директор ГП «Совхоз-комбинат «Заря», член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь

23 апреля 2021, 18:35

28 апреля 2021 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Слинько Олег Михайлович – директор государственного предприятия «Совхоз-комбинат «Заря», член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь. Время приема с 11.00 до 13.00 часов. Предварительная запись по телефону 25-37-17 с 9.00 до 11.00 часов

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