Мозырский район будет занесен на Республиканскую доску почета

Обновление республиканской доски почета проходит накануне праздника труда, Первомая. Кто попадет в почетный список? Определяет Указ Президента. В этом году указ № 158 «О занесении на Республиканскую доску почета победителей соревнований за 2016-2020 годы и за 2020 год» был подписан 21 апреля.

В этом году в почетном списке и Мозырский район. За достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития Мозырщина будет занесена на республиканскую Доску почета. Причем не в первый раз. За аналогичные результаты район стал победителем по итогам работы за 2018 год. Лучшие среди районов по итогам 2020, кроме Мозырского, Каменецкий и Кобринский районы Брестской области, Несвижский и Логойский Минщины. Лидеры среди областей – Брестская и Минская и непосредственно Минск. Среди городов и районов городов – Советский и Первомайский районы Минска и Ленинский район Бреста. Победителей традиционно пригласят на площадь Государственного флага в столицу. Именно там будет проходить торжественное мероприятие. Район поздравляем с победой. Ведь занесение на Республиканскую доску почета – это общественное признание результатов труда каждого жителя Мозырщины.