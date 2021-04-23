Помоги сохранить память о Великой Отечественной войне – участвуй в акции Мозырского краеведческого музея

Работники Мозырского краеведческого музея обращаются ко всем неравнодушным жителям города с предложением принять участие в пополнении музейной коллекции и передать в дар музею предметы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Это могут быть: письма, фотографии, документы, газеты, карты, военная форма (и ее элементы), удостоверения, благодарности, награды и т.д. довоенного и военного периодов. Записываются также воспоминания, рассказы о том, кому принадлежали те или иные вещи, чем они дороги, с какими событиями связаны. Предметы, имеющие музейную ценность, будут приняты на постоянное хранение и займут достойное место в фондовых коллекциях. Итогом акции станет выставка на основе собранного материала, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники акции получат абонемент на бесплатное посещение филиалов музея. С каждым годом свидетелей и участников той войны становится все меньше. Но в семьях до сих пор пересказывают истории и хранят память об ушедших близких. Особенно важно успеть спасти вещи в ситуации, когда у людей, которые уходят из жизни, не остается родных и близких.

Дополнительная информация по тел. 25-82-47. Адрес музея: ул. Гора Коммунаров,8