Температуры воздуха постепенно растет. Вместе с ней градус напряжения растет и у сотрудников МЧС. Начались весенние палы травы. Мозырский ГРОЧС напоминает, сжигание сухой растительности не только крайне опасно, но и административно наказуемо.

Весна для спасателей действительно горячая пора. Ежегодно приходится бороться с палами травы. Вот эти черные пятна остались после тушения очередного пожара в деревне Белая. Огоню уже вплотную подобрался к строениям. К счастью, спасатели вовремя остановили стихию. Никто не пострадал. Некошеная сухая трава – это почти как бикфордов шнур. Огонь по ней распространяется мгновенно. В нем гибнет все живое, жертвами зачастую становятся и сами поджигатели. Валентина Исааковна живет неподалеку, говорит такая сухая высокая трава здесь практически повсюду.

А вот это кадры прошлого года. Масштабы впечатляют. В этом году таких больших по площади пожаров не было. Тогда как за прошлый год к этому времени их было уже 3. Мозырский МЧС напоминает, сжигание растительности наказуемо. Согласно административному кодексу, любителям костров и выжигателям сухой растительности грозит штраф до 890 рублей, а также погашение нанесенного ущерба.