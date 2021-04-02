Пожар в М. Зимовищах

Жители Малых Зимовищ позвонили на 101 и сообщили, что в деревне горит дом.

Вызов из деревни Малые Зимовищи на пульт МЧС поступил 1 апреля в 15 часов 18 минут. Соседи сообщили, что горит дом по улице Первомайской. Три пожарных расчета прибыли на место в считанные минуты, как раз в это время они находились неподалеку, на предыдущем вызове в деревне Белая. К этому времени деревянный дом был полностью охвачен огнем. Его хозяйка, Лидия Сафроновна, в это время находилась в жилом доме, который находится рядом. Говорит, что увидела пожар слишком поздно. Спохватилась только тогда, когда в двери стал с грохотом отлетать раскаленный шифер.

Сгоревшее строение находится всего 10-15 метрах от жилого дома. Но к счастью, при пожаре никто из людей не пострадал. Огнем уничтожено имущество и домашняя утварь. Ведь в последние годы сгоревший дом выполнял роль хозпостойки. Не дозвалась Лидия Сафроновна и своего пса. Но надеется, что собака уцелела, просто испугалась огня и убежала. Причину пожара еще предстоит установить.