2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Об истории даты и о ее традициях – в коротком видеосюжете.

Каждый год 2 апреля Беларусь и Россия отмечают День единения народов. Этой традиции уже 25 лет. 2 апреля 1996 года в Москве был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», строящегося на принципах суверенитета и равенства сторон.

Ежегодно реализуются десятки союзных программ и совместных проектов. Сегодня в России проживают более полумиллиона белорусов. В Беларуси живет 7,5 процентов русских. Среди городов-побратимов Мозыря два российских города, это Северодвинск, Архангельской области и Егорьевск, город в Московской области. Много лет между городами установлены дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. 2 апреля – дата, символизирующая дружбу братских народов, сохранения общего духовного и культурного единства.