ОАО «Мозырьсоль» в шестой раз подтвердило звание Лауреата премии правительства за достижения в области качества

Правительство определило лауреатов премии за достижения в области качества 2020 года. ОАО «Мозырьсоль» в шестой раз подтвердило – продукция, как и вся выстроенная стратегия работы, достойна самого высокого звания.

Премия правительства в области качества – престижная национальная награда. Побеждают те, чья продукция не вызывает сомнений. Среди предприятий Мозырщины показателен пример ОАО «Мозырьсоль». Фирменный логотип лауреата премии на своей продукции предприятие размещает с 2001 года. 2004, 2007, 2012, 2017. И солевики подтвердили высокое звание в очередной, шестой раз. На крупнейшем предприятии региона работала экспертная комиссия. Она детально знакомилась с деятельностью конкурсанта, производством и, конечно, жизнью коллектива. Среди критериев – экспорт и эффективность менеджмента, соответствие национальным стандартам и сертификация по международным требованиям, работа с персоналом, обучение, переподготовка, возможности картерного роста на предприятии, социальный пакет и запросы потребителей. Особое внимание – способности руководства выстроить долгосрочную стратегию развития. На Мозырьсоли отмечают, что высокое качество – прежде всего результат стараний и слаженной работы всего коллектива.