Общественное объединение «Белая Русь» продолжает прием граждан

21 апреля 2021 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Назаренко Валентина Алексеевна – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Время приема с 10.00 до 12.00 часов. Предварительная запись по телефону 253717 с 9.00 до 12.00 часов