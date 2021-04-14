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Рубрика: Новости

Общественное объединение «Белая Русь» продолжает прием граждан

14 апреля 2021, 18:39

21 апреля 2021 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Назаренко Валентина Алексеевна – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Время приема с 10.00 до 12.00 часов. Предварительная запись по телефону 253717 с 9.00 до 12.00 часов

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