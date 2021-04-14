Более 20 пожаров в природных экосистемах потушили за сутки в Гомельской области

Более 20 пожаров в природных экосистемах произошло в Гомельской области за сутки с 6.00 12 апреля до 6.00 13 апреля. Также потушены 18 возгораний травы и кустарников на общей площади более 13 с половиной тысяч гектаров. В МЧС напомнили: весенние палы растительности ежегодно наносят серьезный урон окружающей среде. В результате таких действий нарушается естественный природный баланс. Такие возгорания зачастую могут привести к масштабным пожарам в лесах и на торфяниках. За несоблюдение требований пожарной безопасности, незаконное выжигание сухой растительности, разведение костров в запрещенных местах предусмотрены штрафы от 10 до 30 базовых величин.