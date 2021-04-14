Мозырянин у себя дома выращивал коноплю

Весна – время рассады. Вот только не вся рассада в рамках закона. В марте оперативники наркоконтроля проверили квартиру мозырянина. Проверяли не просто так: была информация, что 31-летний мужчина может употреблять наркотики. При осмотре места жительства в одной из комнат милиционеры обнаружили оборудование для выращивания конопли. К агроделу подошел со знанием: полимерный ящик, обитый фольгированным утеплителем, оснащен диодной лампой для освещения, компьютерными кулерами для вентиляции воздуха. Там же находилось ведро с землёй. Также имелось жидкое органическое удобрение и приличный запас семян конопли. Оперативники насчитали более 20-ти свертков, пакетиков, емкостей с заботливо упакованными семенами растения. В металлическом бидоне с водой нашли вещество растительного происхождения. Фрагменты пластиковых бутылок с нагаром указывали на то, что выращенное зелье готовилось там же. 9 апреля были закончены все назначенные экспертизы. Согласно заключению, изъятое вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной общей массой более 4 грамм. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.