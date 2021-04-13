Мозырянам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима. Совместная акция зонального центра гигиены и эпидемиологии и БРСМ

Мозырянам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима. На пл. Примостовой прошла совместная акция зонального центра гигиены и эпидемиологии и БРСМ.

На Примостовой, на остановке 201 необычное для этого времени суток оживление. Волонтеры Белорусского Республиканского Союза молодежи, вооружившись одноразовыми масками и информационными листовками, ждут рейса на Калинковичи. Региональную просветительскую акцию активисты БРСМ организовали совместно с санитарными врачами. Масочный режим в Гомельской области введен еще 9 ноября. И актуальности не потерял. Специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии ведут постоянный контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Из Мозыря 201 выехал полупустым. Немногочисленных пассажиров тут же окружили волонтеры. Молодые люди проедут по маршруту 201 в Калинковичи и обратно. Пассажирам раздадут маски и листовки, а так же напомнят о мерах предосторожности в борьбе с Ковид-19.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ