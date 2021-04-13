Центр циркового искусства «Арена» приглашает мозырян отпраздновать вместе День цирка

Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и поклонники этого искусства отмечают Международный день цирка. Он учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать новыми программами и представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру. Центр циркового искусства «Арена» приглашает мозырян отпраздновать вместе. Начало представления 15 апреля в 18:00.

Сейчас в центре циркового искусства «Арена» репетиции идут полным ходом. До дня Х остается всего немного времени. А этот день для коллектива очень важен. 15 апреля в 18: 00 всех желающих ждут в центре, чтобы вместе отпраздновать профессиональный праздник – Международный день цирка. Название программы – «Планета цирка». 15 ярких номеров, настоящее творческое ассорти, которое удовлетворит вкус даже гурмана из сферы искусства. Для 10-летней Доминики Хватик в этот четверг будет дебют. Юная артистка очень волнуется и одновременно радуется, девочка хочет, чтобы ее первый выход на большую сцену зрителям обязательно запомнился.

В праздничной программе задействованы более 20 артистов, как опытные участники, так и новички. Воздушные гимнасты, канатоходцы, акробаты. Центр циркового искусства «Арена» – это бренд, в рекламе не нуждается. Если подготовили представление, да еще к Международному Дню цирка, значит, это будет качественно и зрелищно.

Съемочной группе телеканала наставники и артисты лишь немного приоткрыли завесу над тем, что будет происходить на манеже 15 апреля в 18: 00. Все самое интересное и неожиданное смогут увидеть все желающие непосредственно во время праздничного представления.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ