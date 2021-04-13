«Ушел на взлет». ДТП на улице Ленинской привлекло внимание многочисленных прохожих

Дорожно-транспортное происшествие на улице Ленинской привлекло внимание многочисленных прохожих. Днем 12 апреля автомобиль «Рено» «обнимался» с фонарным столбом у пешеходного перехода.

«Ушел на взлет». Таким был самый популярный комментарий в социальных сетях к фотографиям этого ДТП. По информации отдела ГАИ Мозырского РОВД, около четырех часов дня 12 апреля автомобиль «Рено» под управлением 70-летнего водителя спускался с улицы Пушкина к улице Ленинской. В это время от парковки у «БПС-банка» выезжал водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 1985 года рождения. При резком столкновении мужчина на «Рено» потерял управление, и машина буквально слетела вниз со спуска. Остановить ее движение смог фонарный столб возле пешеходного перехода. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Без серьезных травм обошлись и оба водителя. Известно, что они были трезвые.