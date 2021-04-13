К мозырянам обращаются родители восьмилетней Даши Кулич. У девочки опухоль головного мозга

За помощью ко всем неравнодушным людям обращаются родители восьмилетней Даши Кулич. История ее болезни началась в 2016. Тогда Даше был поставлен диагноз «Злокачественная опухоль головного мозга. После была сложная операция, мучительная химиотерапия. Даша победила в той борьбе. Но в марте 2020 родители услышали страшное слово «Рецидив».

И снова началась борьба. Опять операция с тяжелыми последствиями, химиотерапия… Даша снова доказала, она – борец. К сожалению, дальнейшая тактика лечения опухоли в нашей стране может только сдержать болезнь, а со временем усугубить состояние ребенка. Испанская клиника готова принять девочку на лечение. Врачи дают большие шансы на выздоровление. На стоимость этого шанса 152 862 евро. Времени очень мало. Помогите Малышке не упустить свой единственный ШАНС на ЖИЗНЬ…