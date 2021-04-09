Митинг, посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошел на Кургане Славы

Митинг, посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошёл в священном для всех мозырян месте – на Кургане Славы у мемориальной Доски, установленной в память о детях войны. Мероприятие приурочили к важной дате. 11 апреля 1945 года в лагере смерти Бухенвальд вспыхнуло восстание против гитлеровцев. Именно после него началась волна освобождения заключённых концентрационных лагерей. Владимир Жогло не понаслышке знает, что такое фашизм. Война началась, когда ему было 4. А через два года его вместе с мамой, братьями и сестрами вывезли в Германию. Пленников освободили 1 мая 45 года. В немецкой земле у Владимира Николаевича остался старший брат и сестра. Великая Отечественная – первая война в истории, в которой войну объявили даже детям. Всего 18 миллионов человек прошло через концлагеря, каждый пятый был ребенком. На митинге память о всех расстрелянных и замученных, почтили минутой молчанья. С благодарностью вспомнили и тех, кто выжил, и уже в послевоенные годы заново отстраивал разрушенную до основания страну. Завершилось мероприятие по традиции возложением цветов к мемориальной доске «Детям войны».

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ