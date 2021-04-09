Открытие кабинета КТ в Калинковичской больнице

Немецкий аппарат заработал в центре компьютерной томографии, который открылся в Калинковичах. Современное высокотехнологичное оборудование поставлено по линии Минздрава. Мощности высокотехнологичного устройства хватает, чтобы выявить опасные патологии на ранних стадиях. Особенно это важно для выявления онкологических опухолей, нарушений системы кровообращения, поражений лёгких. Обслуживать в кабинете компьютерной томографии будут, как минимум, жителей трех районов области: непосредственно Калинковичского, а также Петриковского и Житковичского.

Под установку современного оборудования модернизировали помещение в здании хирургического корпуса центральной районной больницы. Сам томограф приобретен за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19. А средства на ремонт и реконструкцию помещения выделены из областного бюджета. Генеральный подрядчик – ОАО «Полесьестрой», — поставленную задачу выполнил в рекордные сроки, всего за две недели.

Компьютерный томограф уже запущен в работу. В день открытия кабинета обследование прошли уже 15 человек. Персонал, который работает с новым КТ, предварительно прошел обучение.

По словам Дмитрия Пиневича, посетившего торжественное открытие центра КТ в Калинковичах, укрепление материально-технической базы поликлиник и больниц проводится по программе развития системы здравоохранения. Тиражирование высоких технологий продолжится в опорных больницах Гомельской области и по всей стране.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ