Выставка памяти мозырского художника Валерия Сидоркина

Валерий Сидоркин, мозырский художник. Его сердце перестало биться в октябре 2019. Перестало биться там, где он больше всего любил бывать, среди косогоров берез и великанов дубов, когда он искал сюжет для будущих пейзажей. Невероятно скромный человек, с мальчишескими юными глазами. Таким он остался в памяти многих. Такими же скромными, притягательными, завораживающими были его картины. Его работы нашли постоянную прописку в музеях художественных и краеведческих, различных учреждениях и частных собраниях: Министерство культуры Беларуси и Украины, Национальная библиотека Республики Беларусь, художественные музеи всех близлежащих наших городов, а также Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Мало кто знает, что наш земляк был золотым медалистом двух международных выставок в США. Причем об этом факте он умолчал, в редакцию телеканала позвонили его коллеги, а он долго соглашался на съемку, стеснялся. Июль, 2012 год. Встреча с мастером. Валерий Борисович параллельно рассказывает, недавно выставлялся и в Москве. Центральный выставочный зал «Манеж», среди полотен известных в мире искусства людей были и его работы. Мозырские пейзажи не затерялись. Картины Сидоркина заметили и отметили и профессионалы, и многочисленные зрители, а еще его работы вошли в престижный каталог. На фестиваль «Традиции и современность», престижный форум искусств, всегда идет жесткий отбор. Сидоркин не любил конкуренцию, но его работы всегда замечали. Его живописное кредо: «Я не пишу, что вижу, я пишу, что вижу душой». Душа его видела Мозырщину. Тихую. Яркую. Застенчивую. Игривую. Приветливую. Разную и очень родную.

Давая интервью после очередных успешных выставок за рубежом, он говорил о том, что волнение и гордость испытывает всякий раз при одной мысли, что его Припять и его Мозырщину видят в разных уголках мира. Его любили дети, он преподавал. Его любили коллеги. Неконфликтный, компромиссный человек. Его ценили и уважали. О художнике много теплых слов сказали на выставке его памяти. К сожалению, говорили в прошедшем времени. Но его работы, его творчество продолжает жить и радовать, успокаивать и вдохновлять. Валерий Борисович оставил после себя след.

Светлан Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ