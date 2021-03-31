Женщина не могла дозвониться подруге и сообщила в милицию. Оказалось, ту еще осенью убили и закопали

Мозырянка искала знакомую из Ельска, которая несколько месяцев не выходила на связь. 29 марта женщина обратилась в милицию. И тут выяснилась ужасная правда: еще осенью подругу убил и закопал ее 53-летний сожитель.

Известно, что погибшая злоупотребляла спиртным. Сначала мужчина, говоря языком оперативников, «шел в отказ». Но его причастность к исчезновению сожителя установили с помощью детектора лжи. В отношении жителя Ельска возбуждено уголовное дело.