36 сессия Мозырского районного Совета депутатов XXVIII созыва

Инвестиционную программу Мозырского района на 2021 год обсудили и утвердили на 36-й сессии Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва. Народные избранники акцентировали внимание на вопрос направления остатков средств районного бюджета, образовавшихся на начало текущего года. Внесли изменения в ряд ранее принятых решений. На повестке дня также оказались вопросы культуры, здравоохранения, молодежной политики, охраны окружающей среды. Депутатский корпус должен утвердить комплексы мероприятий по реализации важных госпрограмм на ближайшую пятилетку. Среди них, государственные программы «Культура Беларуси», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», «Образование и молодежная политика», «Физическая культура и спорт», «Социальная защита», «Рынок труда и содействие занятости». Планы на перспективу построены большие. Теперь – дело за их реализацией. Среди приоритетов на ближайшие пять лет – повышение доходов населения, создание комфортных и безопасных условий для жизни и развития граждан района.