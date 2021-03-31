«Весенние встречи». В Мозырском районе прошел областной семинар-фестиваль педагогических идей

Более 150 педагогов со всей Гомельской области собрались в Мозыре, чтобы усовершенствовать свое профессиональное мастерство. Первый день семинара-фестиваля педагогических идей проходил в 14 школе. В отведенных классах за партами – учителя. Сегодня они сами ученики, которые впитывают новые знания.

Работа ведется по секциям. Участников фестиваля разделили по сферам деятельности: воспитатели, педагоги дополнительного образования, руководители физического воспитания, учителя английского языка, дефектологи, гуманитарии, учителя биологии, географии. У каждого направления своя программа. Но есть и общие темы: диагностика эффективности деятельности педагога, подготовка презентации, создание личного блога или сайта, проведение мастер-классов. Настоящий учитель должен не только учить, но и сам постоянно учиться. Тем более сейчас, в постоянно меняющемся информационно насыщенном мире, где адресаты педагогической деятельности – школьники – смотрят на реальность через экраны смартфонов.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ