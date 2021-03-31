Мозырский НПЗ с рабочим визитом посетили Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович

Мозырский нефтеперерабатывающий завод с рабочим визитом посетили Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Главная цель приезда – ознакомиться с ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков». Высокопоставленные гости побывали на стройплощадке комплекса, вместе с ними H-OIL посетили председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и глава Мозырского района Елена Павлечко. Генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов подробно рассказал о степени готовности каждого объекта комплекса. Гидрокрекинг включает в себя 3 установки и 21 объект общезаводского хозяйства. Готовность основных установок составляет от 87 до 100 %. Общая стоимость объекта 1 миллиард 450 миллионов долларов США. Проект профинансирован на 94, 4 %. С вводом в эксплуатацию комплекса глубина переработки нефти повысится до 90%, увеличится выпуск дизельного топлива с низким содержанием серы и гидроочищенного вакумного газойля. Снизится производство котельного топлива – мазута, а его качество будет соответствовать новейшим европейским стандартам. Все нюансы и сроки реализации проекта обсудили на состоявшемся совещании. Также затронули и вопросы финансово-хозяйственной деятельности. Подробнее о ходе визита смотрите в сюжете «Телеканала Мозырь» завтра.