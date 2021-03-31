Мозырщина присоединилась к областной акции «Классный руководитель-миротворец-воспитатель». В 9 школе прошел тематический фестиваль. Организаторы – управление образования и Гомельское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира».
Профессионал, организатор, новатор, стратег. Все это в идеале должны совмещать те, кто выбрал для себя одну из самых созидательных профессий – профессию учителя. В фестивале «Классный руководитель-миротворец — воспитатель» заявили об участии 29 педагогов со всего района. Перед ними стоит непростая задача – всего за пару минут презентовать свою многолетнюю деятельность, профессиональные секреты и мастерство. И мозырским участникам это удалось. Организатор мероприятия – управление образования и Гомельское отделение «Белорусского фонда мира». Цель – популяризировать профессию учителя.
Каждое учреждение образования попыталась презентовать себя с наилучшей стороны. Гимназия сделала ставку на интеллектуальную деятельность и финансовую грамотность.
Эстетическое воспитание, экологическое, трудовое, пропаганда здорового образа жизни, туризма, а еще патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 5 школа славится своей волонтерской деятельностью. Поэтому на фестивале отряд «Рука помощи» был практически в полном составе. Фестиваль закончился на праздничной ноте. Классные руководители, участники мероприятия, получили дипломы. Еще одним общим подарком были яркие творческие номера.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Профессионал, организатор, новатор, стратег. Мозырщина присоединилась к областной акции «Классный руководитель -миротворец — воспитатель»
Мозырщина присоединилась к областной акции «Классный руководитель-миротворец-воспитатель». В 9 школе прошел тематический фестиваль. Организаторы – управление образования и Гомельское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира».