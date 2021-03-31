Профессионал, организатор, новатор, стратег. Мозырщина присоединилась к областной акции «Классный руководитель -миротворец — воспитатель»

Мозырщина присоединилась к областной акции «Классный руководитель-миротворец-воспитатель». В 9 школе прошел тематический фестиваль. Организаторы – управление образования и Гомельское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира».

Профессионал, организатор, новатор, стратег. Все это в идеале должны совмещать те, кто выбрал для себя одну из самых созидательных профессий – профессию учителя. В фестивале «Классный руководитель-миротворец — воспитатель» заявили об участии 29 педагогов со всего района. Перед ними стоит непростая задача – всего за пару минут презентовать свою многолетнюю деятельность, профессиональные секреты и мастерство. И мозырским участникам это удалось. Организатор мероприятия – управление образования и Гомельское отделение «Белорусского фонда мира». Цель – популяризировать профессию учителя.

Каждое учреждение образования попыталась презентовать себя с наилучшей стороны. Гимназия сделала ставку на интеллектуальную деятельность и финансовую грамотность.

Эстетическое воспитание, экологическое, трудовое, пропаганда здорового образа жизни, туризма, а еще патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 5 школа славится своей волонтерской деятельностью. Поэтому на фестивале отряд «Рука помощи» был практически в полном составе. Фестиваль закончился на праздничной ноте. Классные руководители, участники мероприятия, получили дипломы. Еще одним общим подарком были яркие творческие номера.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ