«Заводчанка-2021». Неповторимый праздник красоты и женственности во Дворце культуры Мозырского НПЗ!

Неповторимый праздник красоты и женственности во Дворце культуры Мозырского НПЗ! В субботу, 27 марта, приходите поддержать финалисток конкурса «Заводчанка-2021»!

Долгожданную весеннюю программу представляет Дворец культуры Мозырского НПЗ, где в субботу, 27 марта, пройдет конкурс «Заводчанка-2021». Семь ярких и смелых представительниц предприятия будут бороться за корону победительницы. Речь идет о сотрудницах цехов №№ 22, 15, 17, 19, 11, самого Дворца культуры и редакционно-издательского отдела. «Заводчанка-2021» обещает удивить масштабным форматом. Это будет не просто корпоративный конкурс красоты, а настоящее шоу, в котором каждая конкурсантка продемонстрирует умение подать себя, навыки актерского мастерства, творческие способности. Девушкам предстоит выход в белорусских национальных нарядах и в вечерних платьях. Победительницу назовет компетентное жюри. А каждый зритель сможет оставить свой голос за обладательницу титула «Мисс зрительских симпатий». Спешите за билетами в кассы Дворца культуры. За символическую цену в 5-7 рублей вас ждет яркий, незабываемый субботний вечер!