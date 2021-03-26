Блокирование путей и другие нарушения на железной дороге

Безопасность на объектах железнодорожного транспорта – в центре внимания милиции и непосредственно сотрудников БелЖД. Во время совместных профилактических мероприятий пристальное внимание уделяется выявлению пьяных в районе железной дороги, любителей экстремальных забав. Проблемой остаются и пешеходы, которые рискуя жизнью, пытаются сократить путь через железнодорожные пути в нетрезвом виде. Именно несоблюдение мер безопасности при нахождении на объектах железной дороги – основная причина несчастных случаев на путях.

Отдельная ответственность предусмотрена для тех, кто реагирует на призывы блокировать железнодорожные пути. Незаконные вмешательства в безопасное функционирование железной дороги могут привести к тяжким необратимым последствиям.

При резком торможении поезд может сойти с рельс, пострадают люди. Нельзя забывать, о составах с опасными грузами: перевернувшись, они способны причинить серьезный вред окружающей среде. В некоторых случаях блокирование железнодорожных путей может привести и к уголовной ответственности.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ