Юные спортсмены спортивно-технического клуба «Старт» завоевали Гран-при республиканского турнира по чирлидингу

В Гомеле прошёл VIII открытый республиканский турнир по чирлидингу «Кубок Полесья – 2021». Юные спортсмены Спортивно-технического клуба «Старт» привезли с соревнований награды в восьми номинациях.

Чирлидинг пришел на постсоветское пространство из Америки. Само слово до недавнего времени ассоциировалось у нас с голливудскими фильмами. Сегодня это вид спорта, который активно развивается. Чирлидинг в спортивно-техническом клубе «Старт» появился 2 года назад. Старт у новоиспеченных чирлидеров клуба получился весьма резвый. В этом году команда привезла сразу 8 трофеев с престижного турнира «Кубок Полесья», который 14 марта прошел в Гомеле. Дипломы, медали, и самый важный и самый ценный приз – Гран-при «Кубка Полесья — 2021». Мозырь отправился покорять «Кубок Полесья» внушительным составом, более 100 человек. Два автобуса спортсменов, самым юным из которых всего 4 года. Часы тренировок не прошли даром. Мастерство, яркие костюмы, командный дух и взаимная поддержка. В самом массовом номере – флэш мобе участие приняло 60 ребят.

В чирлидинге ребята развиваются физически, учатся работать в команде и, что немаловажно, доверять друг другу.

Сегодня чирлидингом в «Старте» занимается более 200 человек. И всего 7 мальчишек. Артем – спортсмен со стажем. Увлекается чирлидингом 9 лет.

По мнению тренера Елены Васильевны, стать чирлидером может каждый, при условии, что ребенок не боится тяжелых физических нагрузок и упорного труда. Уникальность чирлидинга — в сочетании физического и эмоционального развития.

Кубок Полесья прошел в Гомеле в восьмой раз. 130 ярких номеров в 32 дисциплинах, около тысячи участников со всей страны. Более ста из которых – представители «Старта». Яркие эмоции: волнение, слезы… Но это того стоило! 8 наград, три из которых наивысшие и 5 вторых мест. Сегодня тренировки продолжаются. Впереди – новые высоты, покорять которые в команде намного легче!

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ